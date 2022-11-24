Войскам РФ рассказывают о "войне с НАТО", для победы нужна армия на 5 млн человек

"Врагом продолжает уделяться внимание и информационной составляющей войны. Так, главным военно-политическим управлением, Министерством обороны РФ подготовлен и разослан в войска документ под названием "Выводы войны с НАТО в Украине". Подчеркиваю именно с НАТО, и именно в Украине", - рассказал Громов.

По его словам, этот документ освещает основные проблемы российских оккупационных войск.

"В документе отмечается, что такой войны не было уже более 80 лет, а для достижения Россией победы, численный состав ее армии должен составлять около 5 млн военнослужащих. По оценкам отдельных сил офицеров ВС РФ, последнее может означать проведение в России очередной волны мобилизации и введение в стране военного положения", - отметил Громов.

Напомним, что в России власти оправдывают свою слабость на поле боя тем, что якобы воюют не с ВСУ, а с силами НАТО.

В частности, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что решение о проведении "специальной операции" в Украине было принято якобы из-за неприемлемых угроз безопасности России, намекнув на якобы "угрозу со стороны НАТО".

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