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Військам РФ буде важко направити підкріплення до Херсонської області: в ISW назвали причину

Фото: військам РФ буде важко направити підкріплення до Херсонської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російському військовому командуванню, швидше за все, буде важко перекинути боєздатні підкріплення для реагування на українські операції, що продовжуються, на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На думку експертів, це пов'язано з дефіцитом боєздатних підрозділів та необхідністю одночасно проводити оборонні операції у Запорізькій області. За даними російських блогерів, українські сили 9 листопада встановили контроль над новими позиціями у Кринках (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро) та провели штурми російських позицій на південь та південний захід від населеного пункту.

Повідомляється, що ЗСУ також атакували Піщанівку (13 км на схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро) та Підстепове (17 км на схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро), і намагаються зайняти позиції між Підстеповим та Козачими Таборами (23 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро).

На думку аналітиків, російське командування, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами під час перекидання частин з інших ділянок фронту. Передислокація значних частин 7-ї дивізії ВДВ чи інших з'єднань та частин ВДВ із Запорізької області, ймовірно, призведе до зриву російських оборонних операцій. Будь-яка потенційна передислокація російських сил на Херсонський напрямок, швидше за все, погіршить здатність Росії підтримувати інші операції на фронті.

Ключові висновки ISW :

  • Останніми днями російські війська, ймовірно, розпочали спроби локальних наступальних операцій на Бахмутському напрямку.
  • Російські війська продовжили наступальні дії в районі Кремінної та Бахмута, на авдіївському напрямку, а також у районі Куп'янська.
  • Російська влада, схоже, все більше покладається на ПВК для захисту внутрішньої енергетичної інфраструктури від ударів дронів.
  • Повідомляється, що окупаційна влада продовжувала зусилля щодо мілітаризації української молоді.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

В останні тижні все частіше повідомляється про бойові дії та просування ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

На думку експерта, українські бійці на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра збивають російських загарбників з пантелику. На Таврійському напрямку українські військові у певній кількості перемістилися на лівий берег, але йдуть не в лоб, а вздовж річки. Таким чином вони ускладнили завдання для росіян, які не можуть повністю оточити ЗСУ.

В Інституті вивчення війни раніше повідомляли, що ЗСУ утримують позиції та розширюють свою присутність на лівому березі Херсонської області.

На думку британської розвідки, вирішальним фактором у боях за лівий берег Херсонської області стане здатність військових до інтенсивного використання артилерії.

 

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Вторгнення Росії до УкраїниВСУХерсонська область