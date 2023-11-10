Військам РФ буде важко направити підкріплення до Херсонської області: в ISW назвали причину

Російському військовому командуванню, швидше за все, буде важко перекинути боєздатні підкріплення для реагування на українські операції, що продовжуються, на лівому березі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
На думку експертів, це пов'язано з дефіцитом боєздатних підрозділів та необхідністю одночасно проводити оборонні операції у Запорізькій області. За даними російських блогерів, українські сили 9 листопада встановили контроль над новими позиціями у Кринках (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро) та провели штурми російських позицій на південь та південний захід від населеного пункту.
Повідомляється, що ЗСУ також атакували Піщанівку (13 км на схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро) та Підстепове (17 км на схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро), і намагаються зайняти позиції між Підстеповим та Козачими Таборами (23 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро).
На думку аналітиків, російське командування, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами під час перекидання частин з інших ділянок фронту. Передислокація значних частин 7-ї дивізії ВДВ чи інших з'єднань та частин ВДВ із Запорізької області, ймовірно, призведе до зриву російських оборонних операцій. Будь-яка потенційна передислокація російських сил на Херсонський напрямок, швидше за все, погіршить здатність Росії підтримувати інші операції на фронті.
Ключові висновки ISW :
Ситуація на лівому березі Херсонської області
В останні тижні все частіше повідомляється про бойові дії та просування ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
На думку експерта, українські бійці на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра збивають російських загарбників з пантелику. На Таврійському напрямку українські військові у певній кількості перемістилися на лівий берег, але йдуть не в лоб, а вздовж річки. Таким чином вони ускладнили завдання для росіян, які не можуть повністю оточити ЗСУ.
В Інституті вивчення війни раніше повідомляли, що ЗСУ утримують позиції та розширюють свою присутність на лівому березі Херсонської області.
На думку британської розвідки, вирішальним фактором у боях за лівий берег Херсонської області стане здатність військових до інтенсивного використання артилерії.
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