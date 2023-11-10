RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войскам РФ будет трудно направить подкрепление в Херсонскую область: в ISW назвали причину

Фото: войскам РФ будет трудно направить подкрепление в Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российскому военному командованию, скорее всего, будет трудно перебросить боеспособные подкрепления для реагирования на продолжающиеся украинские операции на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению экспертов, это связано с дефицитом боеспособных подразделений и необходимостью одновременно проводить оборонительные операции в Запорожской области. По данным российских блогеров, украинские силы 9 ноября установили контроль над новыми позициями в Крынках (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр) и провели штурмы российских позиций к югу и юго-западу от населенного пункта.

Сообщается, что ВСУ также атаковали Песчановку (13 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр) и Подстепное (17 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр), и пытаются занять позиции между Подстепным и Козачьими Лагерями (23 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр).

По мнению аналитиков, российское командование, вероятно, столкнется со значительными трудностями при переброске частей с других участков фронта. Передислокация значительных частей 7-й дивизии ВДВ или других соединений и частей ВДВ из Запорожской области, вероятно, приведет к срыву российских оборонительных операций. Любая потенциальная передислокация российских сил на Херсонское направление, скорее всего, ухудшит способность России поддерживать другие операции на фронте.

Ключевые выводы ISW:

  • В последние дни российские войска, вероятно, начали попытки локальных наступательных операций на Бахмутском направлении.
  • Российские войска продолжили наступательные действия в районе Кременной и Бахмута, на авдеевском направлении, а также в районе Купянска.
  • Российские власти, похоже, все больше полагаются на ЧВК для защиты внутренней энергетической инфраструктуры от ударов дронов.
  • Сообщается, что оккупационные власти продолжали усилия по милитаризации украинской молодежи.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

В последние недели все чаще сообщается о боевых действиях и продвижении ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

По мнению эксперта, украинские бойцы на временно оккупированном левом берегу Днепра сбивают российских захватчиков с толку. На Таврическом направлении украинские военные в определенном количестве переместились на левый берег, но идут не в лоб, а вдоль реки. Таким образом, они усложнили задачи для россиян, которые не могут полностью оцепить ВСУ.

В Институте изучения войны ранее сообщали, что ВСУ удерживают позиции и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области.

По мнению британской разведки, решающим фактором в боях за левый берег Херсонской области станет способность военных к интенсивному использованию артиллерии.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВСУХерсонская область