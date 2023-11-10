Войскам РФ будет трудно направить подкрепление в Херсонскую область: в ISW назвали причину

По мнению экспертов, это связано с дефицитом боеспособных подразделений и необходимостью одновременно проводить оборонительные операции в Запорожской области. По данным российских блогеров, украинские силы 9 ноября установили контроль над новыми позициями в Крынках (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр) и провели штурмы российских позиций к югу и юго-западу от населенного пункта.

Сообщается, что ВСУ также атаковали Песчановку (13 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр) и Подстепное (17 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр), и пытаются занять позиции между Подстепным и Козачьими Лагерями (23 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр).

По мнению аналитиков, российское командование, вероятно, столкнется со значительными трудностями при переброске частей с других участков фронта. Передислокация значительных частей 7-й дивизии ВДВ или других соединений и частей ВДВ из Запорожской области, вероятно, приведет к срыву российских оборонительных операций. Любая потенциальная передислокация российских сил на Херсонское направление, скорее всего, ухудшит способность России поддерживать другие операции на фронте.

Ключевые выводы ISW:

В последние дни российские войска, вероятно, начали попытки локальных наступательных операций на Бахмутском направлении.

Российские войска продолжили наступательные действия в районе Кременной и Бахмута, на авдеевском направлении, а также в районе Купянска.

Российские власти, похоже, все больше полагаются на ЧВК для защиты внутренней энергетической инфраструктуры от ударов дронов.

Сообщается, что оккупационные власти продолжали усилия по милитаризации украинской молодежи.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

В последние недели все чаще сообщается о боевых действиях и продвижении ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

По мнению эксперта, украинские бойцы на временно оккупированном левом берегу Днепра сбивают российских захватчиков с толку. На Таврическом направлении украинские военные в определенном количестве переместились на левый берег, но идут не в лоб, а вдоль реки. Таким образом, они усложнили задачи для россиян, которые не могут полностью оцепить ВСУ.

В Институте изучения войны ранее сообщали, что ВСУ удерживают позиции и расширяют свое присутствие на левом берегу Херсонской области.

По мнению британской разведки, решающим фактором в боях за левый берег Херсонской области станет способность военных к интенсивному использованию артиллерии.