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Войскам РФ будет трудно атаковать позиции ВСУ западнее Авдеевки: в ISW назвали причину

Суббота 17 февраля 2024 04:07
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Войскам РФ будет трудно атаковать позиции ВСУ западнее Авдеевки: в ISW назвали причину Фото: войскам РФ будет трудно атаковать позиции ВСУ западнее Авдеевки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российским войскам, скорее всего, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки Донецкой области ближе к подготовленным позициям, на которые отходят украинские войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Аналитики ISW отмечают, что россияне, вероятно, понесут значительные потери, если они решат атаковать новые украинские позиции в лоб в открытом поле из-за большого скопления украинских военных на новых позициях.

Российские силы, вероятно, стремятся затруднить или предотвратить вывод украинских войск в надежде нанести оперативные потери ВСУ в этом районе, поскольку захват Авдеевки сам по себе не принесет никаких оперативных преимуществ или возможностей для оперативно значимых наступлений.

При этом эксперты ISW считают, что украинским силам, возможно, придется провести контратаки для организованного вывода войск из Авдеевки, чтобы таким образом стабилизировать линию фронта.

ВСУ вышли из Авдеевки

Сегодня ночью, 17 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска вышли из Авдеевки Донецкой области во избежание окружения и с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

По его словам, украинские воины достойно исполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

В свою очередь, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что окружение не допущено, а личный состав выведен для обороны на заранее определенных рубежах.

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