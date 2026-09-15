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Війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ отримали нового командувача

20:59 15.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Бригадний генерал Олексій Коваленко (facebook.com/signalcybersecutirycommand)

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем Військ звʼязку та кібербезпеки Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ № 931/2026 на сайті глави держави.

Нове кадрове рішення в ЗСУ

Зеленський підписав указ щодо призначення Коваленка Олексія Олександровича командувачем Військ звʼязку та кібербезпеки Збройних сил України 15 вересня.

Бригадний генерал Олексій Коваленко з 2023 року був тимчасовим виконувачем обов'язків командувача військ зв’язку та кібербезпеки.

Також відомо, що військовослужбовець наразі є начальником Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут.

Що відомо про війська зв’язку та кібербезпеки

Війська зв’язку та кібербезпеки - окремий род військ Збройних Сил України.

Вони відповідають за планування та забезпечення розгортання і функціонування:

  • систем зв’язку та інформаційних систем,
  • систем бойового управління й оповіщення.

Війська зв’язку та кібербезпеки також залучені до функціонування національної системи кібербезпеки та протидії воєнній агресії у кіберпросторі.

Раніше РБК-Україна писало, що 14 вересня Зеленський підписав указ про призначення нового командувача Медичних сил Збройних Сил України. Ним став військовий хірург, полковник медичної служби Костянтин Гуменюк.

Також повідомлялося, що 2 вересня Святослава Заїця було призначено новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

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