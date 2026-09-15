Войска связи и кибербезопасности ВСУ получили нового командующего

Новое кадровое решение в ВСУ

Зеленский подписал указ о назначении Коваленко Алексея Александровича командующим Войсками связи и кибербезопасностью Вооруженных сил Украины 15 сентября.

Бригадный генерал Алексей Коваленко с 2023 года был временным исполняющим обязанности командующего войсками связи и кибербезопасности.

Также известно, что военнослужащий является начальником Военного института телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут.

Что известно о войсках связи и кибербезопасности

Войска связи и кибербезопасности - отдельный род войск Вооруженных Сил Украины.

Они отвечают за планирование и обеспечение развертывания и функционирования:

систем связи и информационных систем,

систем боевого управления и оповещения.

Войска связи и кибербезопасности также вовлечены в функционирование национальной системы кибербезопасности и противодействия военной агрессии в киберпространстве.

Ранее РБК-Украина писало, что 14 сентября Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины. Им стал военный хирург, полковник медицинской службы Константин Гуменюк.