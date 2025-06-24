Війська РФ зранку запустили "Шахеди": у яких регіонах попереджають про небезпеку

Обстріл України в ніч на 24 червня

Вночі Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. Так, у Харкові постраждали щонайменше три людини. Один із ударних безпілотників упав, не розірвавшись, також зафіксовані вибухи в Немишлянському та Салтівському районах міста.

Окрім того, вночі росіяни атакували Сумську область. Відомо, що загинули троє людей – чоловік, жінка та восьмирічний хлопчик. Зруйновано та пошкоджено будинки, на місці влучання спалахнула пожежа.

Зранку у Повітряних силах повідомили, що усього ворогом було запущено 97 дронів-камікадзе, більшість з них ліквідовані силами ППО. До відбиття ворожих атак залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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