Войска РФ утром запустили "Шахеды": в каких регионах предупреждают об опасности

Обстрел Украины в ночь на 24 июня

Ночью Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Так, в Харькове пострадали по меньшей мере три человека. Один из ударных беспилотников упал, не разорвавшись, также зафиксированы взрывы в Немышлянском и Салтовском районах города.

Кроме того, ночью россияне атаковали Сумскую область. Известно, что погибли три человека - мужчина, женщина и восьмилетний мальчик. Разрушены и повреждены дома, на месте попадания вспыхнул пожар.

Утром в Воздушных силах сообщили, что всего врагом было запущено 97 дронов-камикадзе, большинство из них ликвидированы силами ПВО. К отражению вражеских атак привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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