Війська РФ зранку масовано обстрілюють Авдіївку у Донецькій області

Російські війська з самого ранку 10 жовтня масовано атакують Авдіївку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють у мережі, окупанти завдають ударів з 5:00 ранку.

Місцеві жителі публікують відео, на яких видно дим та чутно вибухи.

Тим часом радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти безперервно ведуть обстріл по житловій забудові Авдіївки як артилерією, так і авіацією.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Нещодавно росіяни завдали удару ракетою "Іскандер" по Костянтинівці Донецької області. Серед поранених є дитина.

Також російські окупанти в черговий раз обстріляли Торецьк Донецької області. В результаті ворожої атаки місцева жителька отримала поранення.