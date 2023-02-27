UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ знову обстріляли Сумську область: пошкоджено будинки

Фото: Війська РФ знову обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 лютого, прокремлівські війська вкотре обстріляли Сумську область. Усього зафіксовано 86 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 6 територіальних громад області: Білопільської, Шалигинської, Новослобідської, Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської. Було зафіксовано 86 "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Так, внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено два приватні будинки в селі Порохонь Середино-Будської громади.

Крім того, у селі Манухівка Новослобідської громади внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено домоволодіння та господарське приміщення.

Окупанти також завдали мінометного обстрілу по селу Будівельне Глухівської громади. Внаслідок цього пошкоджено дорожнє асфальтоване покриття, а в будинках вибиті вікна.

Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Для обстрілів вони використовували реактивні системи залпового вогню, дрони та міномети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти України