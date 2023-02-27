Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область: повреждены дома

"В течение дня россияне осуществили обстрелы 6 территориальных общин области: Белопольской, Шалигинской, Новослободской, Краснопольской, Середино-Будской, Глуховской. Было зафиксировано 86 "прилетов", - говорится в сообщении.

Так, в результате минометного обстрела повреждены два частных дома в селе Порохонь Середино-Будской общины.

Кроме того, в селе Мануховка Новослободской общины в результате минометного обстрела повреждены домовладения и хозяйственное помещение.

Оккупанты также нанесли минометный обстрел по селу Строительное Глуховской общины. В результате повреждено дорожное асфальтированное покрытие, а в домах выбиты окна.

Напомним, ранее российские оккупанты атаковали приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской области. Для обстрелов они использовали реактивные системы залпового огня, дроны и минометы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.