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Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область: повреждены дома

Фото: Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 27 февраля, прокремлевские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Всего зафиксировано 86 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня россияне осуществили обстрелы 6 территориальных общин области: Белопольской, Шалигинской, Новослободской, Краснопольской, Середино-Будской, Глуховской. Было зафиксировано 86 "прилетов", - говорится в сообщении.

Так, в результате минометного обстрела повреждены два частных дома в селе Порохонь Середино-Будской общины.

Кроме того, в селе Мануховка Новослободской общины в результате минометного обстрела повреждены домовладения и хозяйственное помещение.

Оккупанты также нанесли минометный обстрел по селу Строительное Глуховской общины. В результате повреждено дорожное асфальтированное покрытие, а в домах выбиты окна.

Напомним, ранее российские оккупанты атаковали приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской области. Для обстрелов они использовали реактивные системы залпового огня, дроны и минометы.

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