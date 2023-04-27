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Войска РФ вновь обстреляли приграничье Сумской области

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Сумская область, Четверг 27 апреля 2023 21:29
Войска РФ вновь обстреляли приграничье Сумской области Фото: Войска РФ вновь обстреляли приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 27 апреля, российские войска обстреляли приграничье Сумской области. Для обстрела оккупанты применяли минометы, артиллерию и сбрасывали ракеты с вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период 13:05 до 13:10 войска РФ обстреляли из миномета 120 мм район населенного пункта Середина-Буда. При этом россияне из вертолета сбросили ракеты на территорию города.

При этом с 14:00 до 14:15 оккупанты из РСЗО обстреляли населенный пункт Семеновка.

Помимо этого около 14:50 захватчики сбросили ракеты с вертолета в район населенного пункта Бачевск.

Кроме того, с 16:00 до 16:55 из ствольной артиллерии оккупанты наносили удары в район населенного пункта Гремяч.

Также с 16:35 до 17:00 из миномета 120 мм россияне били по населенного пункту Блешня.

Во всех случая информация о потерях среди местного населения не поступала.

Напомним, россияне обстреляли территорию Сумской области из РСЗО "Град". В результате вражеской атаки был ранен мужчина.

Помимо этого российские войска ночью и утром десять раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг атаковал с самолетов, минометов и артиллерии, зафиксировано 52 "прилета".

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