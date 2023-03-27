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Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей, є пошкодження

Фото: Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 березня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію оперативного командування "Північ" у Telegram .

Так, з 12:50 до 12:55 зафіксовано два приходи з міномета 120 мм, у районі населеного пункту Зоря.

При цьому о 13:40 районі населеного пункту Костобобров зафіксовано два "прильоти" з протитанкової керованої ракети.

У період з 13:15 до 13:45 зафіксовано 14 "приходів" із міномету 120 мм у районі села Баранівка. Унаслідок обстрілу сталося загоряння сухої трави. Пожежу вдалося ліквідувати.

Також із 15:25 до 15:35 зі ствольної артилерії було зафіксовано дев'ять прильотів у районі н.п. Ромашкове.

Крім того, з 16:02 до 16:05 зафіксовано 7 приходів, імовірно, із САУ в район населеного пункту Сваркове.

При цьому близько 17:48 зафіксовано 8 приходів зі ствольної артилерії в район населеного пункту Шалигине. Унаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів та артилерії.

Крім того, військові фіксували близько 16 "прильотів" з міномета 120 мм районом населеного пункту Клюси Чернігівської області.

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