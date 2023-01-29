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Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської області: зафіксовано 72 "прильоти"

Фото: Війська РФ знову обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 29 січня, прокремлівські війська знову обстріляли межу Сумської області. За добу було зафіксовано 72 "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 6 територіальних громад області: Білопільської, Великописарівської, Есманьської, Краснопільської, Миропільської, Юнаківської. Було зафіксовано 72 "прильоти", - йдеться у повідомленні.

Так, на територію Юнаківської громади росіяни з безпілотника скинули один вибуховий пристрій (типу ВОГ). Також ближче до вечора був мінометний обстріл – шість "прильотів".

По Есманьській громаді окупанти стріляли зі стрілецької зброї. Противник випустив дві кулеметні черги.

Білопільська громада обстрілювалася путінськими військами з мінометів. Усього було зафіксовано 29 "прильотів". Також росіяни завдавали ударів з гранатометів (30 "прильотів" з АГС).

На територію Краснопільської громади росіяни також скинули з безпілотника один вибуховий пристрій (типу ВОГ), при цьому два вибухові пристрої скинули окупанти на селище Велика Писарівка, що у Великописарівській громаді.

Під мінометний вогонь потрапила Миропільська громада. Усього зафіксовано п'ять "прильотів".

"Попередньо - у всіх випадках без жертв та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні російські військові міномети атакували Чернігівську та Сумську області.

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