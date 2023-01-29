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Войска РФ вновь обстреляли приграничье Сумской области: зафиксировано 72 "прилета"

Фото: Войска РФ вновь обстреляли приграничье Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 29 января, прокремлевские войска вновь обстреляли приграничье Сумской области. За сутки было зафиксировано 72 "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"В течение дня враг совершил обстрелы 6 территориальных громад области: Белопольской, Великописаревской, Эсманьской, Краснопольской, Миропольской, Юнаковской. Было зафиксировано 72 "прилета", - говорится в сообщении.

Так, на территорию Юнаковской громады россияне с беспилотника сбросили одно взрывное устройство (типа ВОГ). Также ближе к вечеру был минометный обстрел - шесть "прилетов".

По Эсманьской громаде оккупанты стреляли из стрелкового оружия. Противник выпустил две пулеметные очереди.

Белопольская громада обстреливалась путинскими войсками из минометов. Всего было зафиксировано 29 "прилетов". Также россияне наносили удары из гранатометов (30 "прилетов" с АГС).

На территорию Краснопольской громады россияне также сбросили с беспилотника одно взрывное устройство (типа ВОГ), при этом два взрывных устройства сбросили оккупанты на поселок Большая Писаревка, что в Великописаревской громаде.

Под минометный огонь попала Миропольская громада. Всего зафиксировано пять "прилетов".

"Предварительно - во всех случаях без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне российские военные минометы атаковали Черниговскую и Сумскую области.

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