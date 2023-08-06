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Війська РФ знову обстріляли Харківську область, є постраждалі

Ілюстративне фото: Війська РФ знову обстріляли Харківську область (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Харківську область. В результаті атаки отримали поранення двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні Національної поліції в Харківській області в Telegram.

О 11:30 росіяни здійснили артобстріл села Путникове Купʼянського району.

Внаслідок ворожого удару пошкоджений приватний будинок. Поранення в результаті обстрілу отримали 65-річний чоловік та 60-річна жінка. Від госпіталізації вони відмовились.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Ситуація в Харківській області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють Куп'янський район та місто Вовчанськ. Так, 20 липня внаслідок обстрілу Вовчанську загинув 40-річний чоловік.

На фоні цього в деяких населених пунктах прикордонної Вовчанської громади оголосили примусову евакуацію дітей.

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харковВійна Росії проти України