Войска РФ снова обстреляли Харьковскую область, есть пострадавшие

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атаки получили ранения два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении Национальной полиции в Харьковской области в Telegram.
В 11:30 россияне совершили артобстрел села Путниково Купянского района.
В результате вражеского удара поврежден частный дом. Ранения в результате обстрела получили 65-летний мужчина и 60-летняя женщина. От госпитализации они отказались.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Ситуация в Харьковской области
После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают Купянский район и Волчанск. Так, 20 июля в результате обстрела Волчанска погиб 40-летний мужчина.
На фоне этого в некоторых населенных пунктах пограничного Волчанского общества объявили принудительную эвакуацию детей.
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