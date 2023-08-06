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Войска РФ снова обстреляли Харьковскую область, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: Войска РФ снова обстреляли Харьковскую область (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атаки получили ранения два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении Национальной полиции в Харьковской области в Telegram.

В 11:30 россияне совершили артобстрел села Путниково Купянского района.

В результате вражеского удара поврежден частный дом. Ранения в результате обстрела получили 65-летний мужчина и 60-летняя женщина. От госпитализации они отказались.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Ситуация в Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают Купянский район и Волчанск. Так, 20 июля в результате обстрела Волчанска погиб 40-летний мужчина.

На фоне этого в некоторых населенных пунктах пограничного Волчанского общества объявили принудительную эвакуацию детей.

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