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В одній з громад Харківської області проведуть примусову евакуацію дітей

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Понеділок 17 липня 2023 18:10
В одній з громад Харківської області проведуть примусову евакуацію дітей Фото: дітей евакуюють із Вовчансої громади (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Примусову евакуацію дітей оголосили у деяких населених пунктах прикордонної Вовчанської громади, що у Харківській області. До вересня 2022 року громада перебувала в окупації.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської територіальної громади Чугуївського району. Вказана територія зазнає щоденного ворожого обстрілу з різних видів озброєння.

"Ми на раді оборони області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію дітей із Вовчанської територіальної громади, дев'яти населених пунктів. Ми маємо вивезти 194 дитини. Попередньо це буде до Харкова", - сказав Синєгубов.

Він зауважив, що попередньо планується евакуація до Харкова. Однак за бажанням людей, можливе розміщення і у вишівських гуртожитках самого обласного центру, і в інших областях України, зокрема, у Полтавській та Рівненській.

Ситуація в Харківській області

Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район і місто Вовчанськ.

Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.

Нагадаємо, що нещодавно російські військові в черговий раз обстріляли території Харківської області. Цього разу в результаті ворожої мінометної атаки було поранено місцевого жителя.

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