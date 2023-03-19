Війська РФ змушені частіше міняти свої позиції через точні удари ЗСУ: карти боїв ISW

Луганський напрямок: війська РФ намагалися просунутися біля Сватового

Російські війська 18 березня намагалися просунутися вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Російські джерела продовжували стверджувати, що окупанти просунулися на захід від Гряниківки (17 км на північний схід від Куп'янська) і українські війська відійшли на західний берег річки Оскол, але ISW не може підтвердити ці заяви.

РосЗМІ також стверджували, що війська РФ незначно просунулися в районі Площанки (16 км на північний захід від Кремінної) та в районі Серебрянського лісу (приблизно в 11 км на південь від Кремінної).

Донецький напрямок: окупанти безуспішно наступали в районі Авдіївки

Російські сили продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях 18 березня. У Генштабі ЗСУ уточнили, що українські сили відбивали російські атаки у північній частині Бахмута, що, ймовірно, свідчить про те, що окупанти концентрують наступальні операції у північній частині міста.

Російські блогери стверджували, що бойовики ПВК "Вагнера" просунулися в промисловій зоні на півночі міста та продовжували штурми у південній та південно-західній частинах Бахмута, а також зайняли позиції в районі центрального ринку, хоча візуального підтвердження цим твердженням експерти ISW не спостерігали.

За оцінками ISW, російські війська окупували приблизно 50 відсотків Бахмута станом на 8 березня, і з того часу суттєво не просунулися. Російські джерела також стверджували, що окупанти також просувалися в районі Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).

Крім того, російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі Авдіївки та Кам'янки (5 км на північний схід від Авдіївки).

Південний напрямок: окупанти змушені часто змінювати позиції через точні удари ЗСУ

У ВСУ повідомили, що російські війська знизили темп артилерійського вогню через річку Дніпро, а також окупанти змушені постійно змінювати позиції на східному березі Херсонської області через вогонь української артилерії.

Російські війська також продовжують зводити оборонні укріплення вздовж наземних комунікацій в окупованому Криму та поблизу нього. Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни будують укріплення між Ішуном та Воїнкою на півночі Криму, а на кадрах у соціальних мережах видно великі купи дерев'яних піддонів, як повідомляється, біля мосту через річку Чатарлук між Ішуном та Воронцовкою на трасі N05 Армянськ-Джанкою-Сімферополь.