Війська РФ здійснили 14 обстрілів Сумщини, зафіксовано 54 вибухи

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 червня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Перед цим попереджали про загрозу атак атак ударних БпЛА.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на думку голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, Україні треба дати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю без обмеження дальності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.