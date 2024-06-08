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Війська РФ здійснили 14 обстрілів Сумщини, зафіксовано 54 вибухи

Фото: росіяни продовжують вчиняти терор (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Протягом дня, 7 червня, російська окупаційна армія здійснила 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Станом на 21:00, зафіксовано 54 вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новглоодська, Шалигинська, Есманьська та Великописарівська громади.

По кожній з громад Сумська ОВА уточнила точну кількість вибухів.

  • Білопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (5 вибухів);
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (14 вибухів);
  • Зноб-Новгородська громада: були мінометні обстріли (2 вибухи);
  • Шалигинська громада: зафіксовано мінометні (4 вибухи) та артилерійські (11 вибухів) обстріли;
  • Есманьська громада: завдано атаку FPV дроном (1 вибух) та мінометні обстріли (2 вибухи);
  • Великописарівська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади та здійснив артилерійські обстріли (6 вибухів).

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 червня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Перед цим попереджали про загрозу атак атак ударних БпЛА.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на думку голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, Україні треба дати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю без обмеження дальності.

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