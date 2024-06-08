RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ совершили 14 обстрелов Сумщины, зафиксировано 54 взрыва

Фото: россияне продолжают совершать террор (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В течение дня, 7 июня, российская оккупационная армия совершила 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. По состоянию на 21:00, зафиксировано 54 взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сумской ОВА.

Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Эсманьская и Великописаревская общины.

По каждой из общин Сумская ОВА уточнила точное количество взрывов.

  • Белопольская громада: совершены артиллерийские обстрелы (5 взрывов);
  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (14 взрывов);
  • Зноб-Новгородская громада: были минометные обстрелы (2 взрыва);
  • Шалыгинская община: зафиксированы минометные (4 взрыва) и артиллерийские (11 взрывов) обстрелы;
  • Эсманьская громада: нанесена атака FPV дроном (1 взрыв) и минометные обстрелы (2 взрыва);
  • Великописаревская громада: 3 мины сбросил враг на территорию общины и совершил артиллерийские обстрелы (6 взрывов).

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Перед этим предупреждали об угрозе атак атак ударных БПЛА.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по мнению главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, Украине нужно дать право наносить удары по территории РФ западным оружием без ограничения дальности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеСумская область