Войска РФ совершили 14 обстрелов Сумщины, зафиксировано 54 взрыва

Напомним, в ночь с 7 на 8 июня, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Перед этим предупреждали об угрозе атак атак ударных БПЛА.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по мнению главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, Украине нужно дать право наносить удары по территории РФ западным оружием без ограничения дальности.

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