Війська РФ зазнають значних втрат, їх намагаються підкупити виплатами за штурм, - Генштаб

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, при цьому зазнають значних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
За минулу добу підрозділи наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка - Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.
Через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, особовий склад підрозділів 20-ї армії, що діють у Луганській області, керівництво зобов’язало носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. На цьому клаптику кожен російський окупант повинен зазначити інформацію про себе, особистий номер, тощо.
Щоб мотивувати особовий склад до наступу, у підрозділах противника розповсюджується агітація про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях. До того ж, анонсовано доплату кожному загарбнику за кілометр просування по українській землі.
У Москві розпочалась агітаційна робота щодо мобілізації серед науковців. Зокрема, з персоналом науково-дослідного інституту "Полюс", який є провідним науковим центром РФ в галузі лазерних технологій, проведено роз’яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб.
Раніше повідомлялося, що українські військові знищили російський ударний вертоліт Мі-24 із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла-1" у Донецькій області.
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