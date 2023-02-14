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Войска РФ несут значительные потери, их пытаются подкупить выплатами за штурм, - Генштаб

Фото: войска РФ несут значительные потери, их пытаются подкупить выплатами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, при этом несут значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

За минувшие сутки подразделения наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка - Луганская и Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа в Донецкой области.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки русских войск. За прошедшие сутки вражеские обстрелы получили районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Волковка, Белокопытово и Басовка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Волчанск и Дворичанское Харьковской области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Синковка, Купянск, Степная, Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое и Чернещина; Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области.
  • На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск Донецкой области.
  • На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них – Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
  • На Запорожском направлении огневому воздействию подверглось Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области и Ильинка и Никополь – Днепропетровской.
  • На Херсонском направлении противник в очередной раз обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии гражданские объекты Херсона, а также Антоновку Херсонской области.

Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, действующий в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней. На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личном номере и т.д.

Чтоб мотивировать личный состав к пришествию, в подразделениях противника распространяется агитация о дневных денежных надбавках за роль в штурмовых действиях. К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле.

В Москве началась агитационная работа по мобилизации среди ученых. В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", являющегося ведущим научным центром РФ в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ми-24 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-1" в Донецкой области.

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