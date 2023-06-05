UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ завдають ударів по Харкову та області, - ОВА

Фото: війська РФ завдають ударів по Харкову та області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдають ударів по Харкову та області, у місті пролунало кілька вибухів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що війська РФ завдали ракетного удару по місту.

"Харків під ракетним ударом. Містяни чують вибухи - як мінімум пролунало кілька", - йдеться у повідомленні мера.

Прильоти зафіксовані у Слобідському та Шевченківському районах

"Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Попередньо - ракети С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються, профільні служби працюють на місцях влучань", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Ігор Терехов зазначив, що прильоти зафіксовані у центрі Харкова та Слобідському районі міста.

"ДСНС працює на місцях вибухів. За попередньою інформацією - на даний момент без постраждалих, але обстеження територій, що опинилися під ударом, триває", - підкреслив він.

Обстріли Харкова та області

З початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти регулярно завдають ударів по Харкову та області. В останні тижні обстріли посилились. Так, сьогодні війська РФ вдарили по Балаклії, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина. Ще дев'ять отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що ворог пошкодив трубопровід з аміаком, розташованим у Куп'янському районі Харківської області, внаслідок обстрілу відбулася його розгерметизація. Також в ОВА заявили, що ухвалюють рішення про примусову евакуацію дітей та дорослих із прикордонних населених пунктів, де погіршується ситуація з обстрілами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВторгнення Росії до України