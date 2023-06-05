Війська РФ завдають ударів по Харкову та області, - ОВА

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що війська РФ завдали ракетного удару по місту.

"Харків під ракетним ударом. Містяни чують вибухи - як мінімум пролунало кілька", - йдеться у повідомленні мера.

Прильоти зафіксовані у Слобідському та Шевченківському районах

"Зафіксовані влучання у Слобідському та Шевченківському районах Харкова. Попередньо - ракети С-300. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються, профільні служби працюють на місцях влучань", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Ігор Терехов зазначив, що прильоти зафіксовані у центрі Харкова та Слобідському районі міста.

"ДСНС працює на місцях вибухів. За попередньою інформацією - на даний момент без постраждалих, але обстеження територій, що опинилися під ударом, триває", - підкреслив він.

Обстріли Харкова та області

З початку повномасштабного вторгнення РФ окупанти регулярно завдають ударів по Харкову та області. В останні тижні обстріли посилились. Так, сьогодні війська РФ вдарили по Балаклії, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина. Ще дев'ять отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що ворог пошкодив трубопровід з аміаком, розташованим у Куп'янському районі Харківської області, внаслідок обстрілу відбулася його розгерметизація. Також в ОВА заявили, що ухвалюють рішення про примусову евакуацію дітей та дорослих із прикордонних населених пунктів, де погіршується ситуація з обстрілами.