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Через постійні обстріли РФ у Харківській області можуть почати примусову евакуацію, - Синєгубов

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Понеділок 05 червня 2023 18:53
Через постійні обстріли РФ у Харківській області можуть почати примусову евакуацію, - Синєгубов Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація збільшила кількість обстрілів по населених пунктах Харківської області. Через це там можуть ввести примусову евакуацію мирних жителів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, за минулу добу росіяни обстріляли щонайменше 26 населених пунктів області. В результаті цього дві людини загинули, ще три отримали поранення.

“Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації дітей та людей дорослого віку із прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що обстановка погіршується”, - сказав Синєгубов.

Обстановка в Харківській області

Російські війська після деокупації частини регіону регулярно обстрілюють Куп'янський район і місто Вовчанськ.

Поліція і прокуратура повідомляють про руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Влада області закликає людей до евакуації в безпечніші частини Харківської області.

Нагадаємо, що вчора окупанти обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

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