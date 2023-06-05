Войска РФ наносят удары по Харькову и области, - ОВА

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил, что войска РФ нанесли ракетный удар по городу.

"Харьков под ракетным ударом. Горожане слышат взрывы - как минимум прозвучало несколько", - говорится в сообщении мэра.

Прилеты зафиксированы в в Слободском и Шевченковском районах

"Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах Харькова. Предварительно – ракеты С-300. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Данные уточняются, профильные службы работают на местах попадания", - говорится в заявлении главы ОВА.

Игорь Терехов отметил, что прилеты зафиксированы в центре Харькова и Слободском районе города.

"ГСЧС работает на местах взрывов. По предварительной информации - на данный момент без пострадавших, но обследование оказавшихся под ударом территорий продолжается", - подчеркнул он.

Обстрелы Харькова и области

С начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты регулярно наносят удары по Харькову и области. В последние недели обстрелы усилились. Так, сегодня войска РФ ударили по Балаклее, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. Еще девять получили ранения.

Позже стало известно, что враг повредил трубопровод с аммиаком, который расположен в Купянском районе Харьковской области, в результате обстрела произошла его разгерметизация. Также в ОВА заявили, что принимают решение о принудительной эвакуации детей и взрослых из пограничных населенных пунктов, где ухудшается ситуация с обстрелами.