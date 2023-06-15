UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ завдали ударів по Сумській області: постраждали троє дітей

Фото: Війська РФ завдали ударів по Сумській області (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Сумська область зазнала російського обстрілу в четвер, 15 червня. Унаслідок ворожих ударів постраждали троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

В ОВА повідомили, що за день в області зафіксовано 98 вибухів.

Російські окупанти здійснили мінометний обстріл Глухівської громади. Унаслідок одного з обстрілів поранення дістали троє дітей (2010 р.н., 2013 р.н. та 2014 р.н.). Одну дитину доставили в лікарню, іншим - надали медичну допомогу без госпіталізації.

Крім цього, росіяни скинули шість мін на територію Есманської громади.

Крім того, загарбники здійснили мінометний обстріл по Білопільській громаді. При цьому росіяни завдали авіаудару з вертольота, запустивши дев'ять некерованих ракет (НУРС).

Також росіяни завдали ударів з мінометів по Свеській громаді.

При цьому російські загарбники здійснили авіаудар з вертольота, запустивши п'ять ракет типу "НУРС" по Середино-Будській громаді. Також рашисти здійснили мінометні обстріли, внаслідок чого сталося загоряння покрівлі двоповерхової адміністративної будівлі підприємства.

Крім цього, окупанти здійснили мінометні обстріли по Миколаївській і Краснопільській громадах.

Ситуація у Сумській області

Російські війська після початку вторгнення в Україну регулярно обстрілюють населені пункти регіону з різних видів зброї. Жителів прикордонних регіонів влада закликає евакуюватися в безпечне місце і зберегти свої життя.

Нагадаємо, що російські війська здійснили обстріл автомобіля у Сумській області 13 червня. У ньому їхали лісники та цивільні, шестеро людей загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти України