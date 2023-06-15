Войска РФ нанесли удары по Сумской области: пострадали трое детей

В ОВА сообщили, что за день в области зафиксировано 98 взрывов.

Российские оккупанты совершили минометные обстрел Глуховской общины. В результате одного из обстрелов ранения получили трое детей (2010 г.р., 2013 г.р. и 2014 г.р.). Одного ребенка доставили в больницу, другим - оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Помимо этого россияне скинули шесть мин на территорию Эсманской общины.

Кроме того, захватчики совершили минометный обстрел по Белопольской общине. При этом россияне нанесли авиаудар с вертолета, запустив девять неуправляемых ракет (НУРС).

Также россияне нанесли удары из минометов по Свесской общине.

При этом российские захватчики совершили авиаудар с вертолета, запустив пять ракет типа "НУРС" по Середино-Будской общине. Также рашисты совершили минометные обстрелы, в результате чего произошло возгорание кровли двухэтажного административного здания предприятия.

Помимо этого оккупанты совершили минометные обстрелы по Николаевской и Краснопольской общинах.

Ситуация в Сумской области

Российские войска после начала вторжения в Украину регулярно обстреливают населенные пункты региона из разных видов оружия. Жители приграничных регионов власти призывают эвакуироваться в безопасное место и сохранить свои жизни.

Напомним, что российские войска совершили обстрел автомобиля в Сумской области 13 июня. В нем ехали лесники и гражданские, шесть человек погибли.

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