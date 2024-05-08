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Війська РФ завдали ударів по Харкову та Полтавській області

Фото: війська РФ завдали ударів по Харкову та Полтавській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали ударів по Харкову та Полтавській області, попередньо з використанням "Шахедів" сьогодні вночі, 8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та Telegram голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Харків знову під ударом. Попередньо - "Шахедами", - заявив мер Харкова.

У свою чергу голова Полтавської ОВА повідомив, що росіяни атакували один із районів області.

"Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте у укриттях до відбою повітряної тривоги. Зберігайте спокій і бережіть себе", - зазначив Пронін.

Обстріли Харкова

Російські війська з першої години повномасштабного вторгнення в Україну обстрілюють Харків. З того часу місто практично щодня зазнає обстрілів з боку російських військ.

За цей час Харків став одним із міст, що найбільше постраждали від війни. Багато житлових будинків, шкіл, лікарень та інших цивільних об'єктів зруйновано або пошкоджено.

Так, 5 травня 2024 року російські окупанти завдали авіаудару по Шевченківському району Харкова. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, приватні будівлі та автомобілі, поранення отримали 16 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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Полтавська областьХарківВибухи