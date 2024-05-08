Війська РФ завдали ударів по Харкову та Полтавській області

"Харків знову під ударом. Попередньо - "Шахедами", - заявив мер Харкова.

У свою чергу голова Полтавської ОВА повідомив, що росіяни атакували один із районів області.

"Ворог атакує Полтавщину! Перебувайте у укриттях до відбою повітряної тривоги. Зберігайте спокій і бережіть себе", - зазначив Пронін.

Обстріли Харкова

Російські війська з першої години повномасштабного вторгнення в Україну обстрілюють Харків. З того часу місто практично щодня зазнає обстрілів з боку російських військ.

За цей час Харків став одним із міст, що найбільше постраждали від війни. Багато житлових будинків, шкіл, лікарень та інших цивільних об'єктів зруйновано або пошкоджено.

Так, 5 травня 2024 року російські окупанти завдали авіаудару по Шевченківському району Харкова. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, приватні будівлі та автомобілі, поранення отримали 16 осіб.