Войска РФ нанесли удары по Харькову и Полтавской области

"Харьков снова под ударом. Предварительно – "Шахедами", - заявил мер Харькова.

В свою очередь, глава Полтавской ОВА сообщил, что россияне атаковали один из районов области.

"Враг атакует Полтавщину! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Сохраняйте спокойствие и берегите себя", - отметил Пронин.

Обстрелы Харькова

Российские войска с первых часов полномасштабного вторжения в Украину обстреливают Харьков. С тех пор город практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны российских войск.

За это время Харьков стал одним из городов, наиболее пострадавших от войны. Многие жилые дома, школы, больницы и другие гражданские объекты разрушены или повреждены.

Так, 5 мая 2024 года российские оккупанты нанесли авиаудар по Шевченковскому району Харькова. В результате обстрела были повреждены жилые дома, частные здания и автомобили, ранения получили 16 человек.