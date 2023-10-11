Війська РФ завдали серії ударів по Харкову та області: виникла пожежа, є поранена

"Увага, окупанти завдають ударів. Мешканці Харкова та області, перебувайте у укриттях", - заявив голова Харківської ОВА.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що є приліт на околиці Харкова, інформація про постраждалих уточнюється.

"Ворог знову б'є по Харкову. Попередньо є приліт по одному з районів на околиці міста. Інформація про можливі постраждалі та руйнування наразі збирається", - зазначив Терехов.

Окупанти у Харкові обстріляли приватний сектор

Війська РФ завдали удару по приватному сектору в Харкові, поранення отримала одна людина.

"Є попередня інформація про влучення по приватному житловому будинку. Зараз відомо про одну поранену і пожежу на місці "прильоту", - заявив Терехов.

Кількість постраждалих збільшилась до двох осіб

За словами глави ОВА, внаслідок удару окупантів по Харкову одна людина отримала осколкові поранення. Також по допомогу до медиків звернулася жінка – гостра реакція на стрес. Фахівці надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Ситуація у Харківській області

Російські війська майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або лінії фронту, що знаходяться поблизу.

Так, у неділю, 1 жовтня, ворог ударив по Харкову ракетами С-300. Було зафіксовано удари трьох ракет у Холодногірському районі міста. Під ударом ворога також опинилося цивільне підприємство. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.