Війська РФ завдали серії ударів по Харкову та області: виникла пожежа, є поранена

Російські війська завдали серії ударів по Харкову та області, в результаті постраждали дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Увага, окупанти завдають ударів. Мешканці Харкова та області, перебувайте у укриттях", - заявив голова Харківської ОВА.
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що є приліт на околиці Харкова, інформація про постраждалих уточнюється.
"Ворог знову б'є по Харкову. Попередньо є приліт по одному з районів на околиці міста. Інформація про можливі постраждалі та руйнування наразі збирається", - зазначив Терехов.
Окупанти у Харкові обстріляли приватний сектор
Війська РФ завдали удару по приватному сектору в Харкові, поранення отримала одна людина.
"Є попередня інформація про влучення по приватному житловому будинку. Зараз відомо про одну поранену і пожежу на місці "прильоту", - заявив Терехов.
Кількість постраждалих збільшилась до двох осіб
За словами глави ОВА, внаслідок удару окупантів по Харкову одна людина отримала осколкові поранення. Також по допомогу до медиків звернулася жінка – гостра реакція на стрес. Фахівці надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Російські війська майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або лінії фронту, що знаходяться поблизу.
Так, у неділю, 1 жовтня, ворог ударив по Харкову ракетами С-300. Було зафіксовано удари трьох ракет у Холодногірському районі міста. Під ударом ворога також опинилося цивільне підприємство. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
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