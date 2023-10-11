Войска РФ нанесли серию ударов по Харькову и области: возник пожар, есть раненый

Российские войска нанесли серию ударов по Харькову и области, в результате пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Внимание, оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях", - заявил глава Харьковской ОВА.
Мер города Игорь Терехов сообщил, что есть прилет в на окраине Харькова, информация о пострадавших уточняется.
"Враг снова бьет по Харькову. Предварительно есть прилет по одному из районов на окраине города. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в настоящее время собирается", - отметил Терехов.
Окупанты в Харькове обстреляли частный сектор
Войска РФ нанесли удар по частному сектору в Харькове, ранения получил один человек.
"Есть предварительная информация о попадании по частному жилому дому. Сейчас известно об одном раненом и пожаре на месте "прилета", - заявил Терехов.
Количество пострадавших увеличилось до двух человек
По словам главы ОВА, в результате удара оккупантов по Харькову один человек получил осколочные ранения. Также за помощью к медикам обратилась женщина – острая реакция на стресс. Специалисты оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Российские войска почти каждый день наносят удары по региону. Чаще всего под огонь попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта.
Так, в воскресенье, 1 октября, враг ударил по Харькову ракетами С-300. Были зафиксированы удары трех ракет в Холодногорском районе города. Под ударом врага также оказалось гражданское предприятие. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.
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