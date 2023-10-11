Войска РФ нанесли серию ударов по Харькову и области: возник пожар, есть раненый

"Внимание, оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях", - заявил глава Харьковской ОВА.

Мер города Игорь Терехов сообщил, что есть прилет в на окраине Харькова, информация о пострадавших уточняется.

"Враг снова бьет по Харькову. Предварительно есть прилет по одному из районов на окраине города. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в настоящее время собирается", - отметил Терехов.

Окупанты в Харькове обстреляли частный сектор

Войска РФ нанесли удар по частному сектору в Харькове, ранения получил один человек.

"Есть предварительная информация о попадании по частному жилому дому. Сейчас известно об одном раненом и пожаре на месте "прилета", - заявил Терехов.

Количество пострадавших увеличилось до двух человек

По словам главы ОВА, в результате удара оккупантов по Харькову один человек получил осколочные ранения. Также за помощью к медикам обратилась женщина – острая реакция на стресс. Специалисты оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска почти каждый день наносят удары по региону. Чаще всего под огонь попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта.

Так, в воскресенье, 1 октября, враг ударил по Харькову ракетами С-300. Были зафиксированы удары трех ракет в Холодногорском районе города. Под ударом врага также оказалось гражданское предприятие. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.