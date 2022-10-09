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Войска РФ нанесли ракетные удары по Запорожью: около 10 прилетов

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Запорожье, Воскресенье 09 октября 2022 02:37
Войска РФ нанесли ракетные удары по Запорожью: около 10 прилетов Фото: оккупанты обстреляли Запорожье (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Росссийские войска второй раз за ночь обстреляли ракетами Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

В городе зафиксировали около 10 прилетов.

"Враг продолжает терроризировать город Запорожье. Около десятка новых прилетов ракет. Последствия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате первого вражеского обстрела была повреждена инфраструктура города.

Напомним, вчера стало известно, что количество погибших в результате обстрела Запорожья 6 октября увеличилось до 18 человек.

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