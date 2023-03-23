Войска РФ нанесли почти 70 ударов по Сумской области
В четверг, 23 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В течение дня зафиксировано 68 "прилетов" из различных видов оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Сумской ОВА в Telegram.
Так, россияне обстреляли из минометов Новослободскую общину.
В это же время Белопольская община попала под вражеский гранатометный обстрел.
При этом оккупанты обстреляли Великописаревская общину из минометов и РСЗО.
Кроме того, Глуховская община попала под обстрел из ствольной артиллерии.
"Без потерь и разрушений среди мирного населения области", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 марта россияне совершили обстрел по территориям четырех общин в Сумской области.
Кроме того, накануне российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области.
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