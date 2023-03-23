Войска РФ нанесли почти 70 ударов по Сумской области

В четверг, 23 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В течение дня зафиксировано 68 "прилетов" из различных видов оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Сумской ОВА в Telegram .

Так, россияне обстреляли из минометов Новослободскую общину.

В это же время Белопольская община попала под вражеский гранатометный обстрел.

При этом оккупанты обстреляли Великописаревская общину из минометов и РСЗО.

Кроме того, Глуховская община попала под обстрел из ствольной артиллерии.

"Без потерь и разрушений среди мирного населения области", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта россияне совершили обстрел по территориям четырех общин в Сумской области.

Кроме того, накануне российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.