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Войска РФ нанесли почти 70 ударов по Сумской области

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Четверг 23 марта 2023 21:36
Войска РФ нанесли почти 70 ударов по Сумской области Фото: Войска РФ нанесли почти 70 ударов по Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 23 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. В течение дня зафиксировано 68 "прилетов" из различных видов оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Сумской ОВА в Telegram.

Так, россияне обстреляли из минометов Новослободскую общину.

В это же время Белопольская община попала под вражеский гранатометный обстрел.

При этом оккупанты обстреляли Великописаревская общину из минометов и РСЗО.

Кроме того, Глуховская община попала под обстрел из ствольной артиллерии.

"Без потерь и разрушений среди мирного населения области", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта россияне совершили обстрел по территориям четырех общин в Сумской области.

Кроме того, накануне российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области.

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