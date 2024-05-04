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Війська РФ запустили по Україні "Шахеди": в яких регіонах оголосили про загрозу

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська запустили територією України ударні безпілотники типу "Шахед" сьогодні вночі, 4 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У ВСУ спочатку заявили, що група ворожих дронів залетіла на територію України з Білгородської області РФ і продовжує рух південно-західним курсом.

Пізніше стало відомо, що ударні безпілотники атакували Харків, частина "Шахедів" продовжила рух південним курсом у напрямку Дніпропетровської області на Павлоград.

Удари росіян по Україні

Росіяни регулярно атакують регіони України із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе. Востаннє "Шахеди" фіксувалися у повітряному просторі України в ніч із 27 на 28 квітня.

Крім того, днем раніше росіяни атакували Україну трьома десятками ракет, намагаючись пошкодити об'єкти енергетичної інфраструктури. Українські сили ППО знищили більшість ворожих ракет, але деякі з них все ж таки досягли цілей.

Так, російські ракети атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. А у Харкові російська ракета потрапила між корпусами психіатричної лікарні, де в цей час перебували майже тисяча пацієнтів та дві сотні співробітників.

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