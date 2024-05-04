Войска РФ запустили по Украине "Шахеды": в каких регионах объявили об угрозе

Удары россиян по Украине

Россияне регулярно атакуют регионы Украины с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе. Последний раз "Шахеды" фиксировались в воздушном пространстве Украины в ночь с 27 на 28 апреля.

Кроме того, днем ранее россияне атаковали Украину тремя десятками ракет, пытаясь повредить объекты энергетической инфраструктуры. Украинские силы ПВО уничтожили большинство вражеских ракет, но некоторые из них все же достигли целей.

Так, российские ракеты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. А в Харькове российская ракета попала между корпусами психиатрической больницы, где в это время находились почти тысяча пациентов и две сотни сотрудников.

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