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Війська РФ запустили по Україні "Шахеди": в яких областях повідомляють про загрозу

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська запустили дрони-камікадзе типу "Шахед" із боку тимчасово окупованих регіонів сьогодні ввечері, 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ударні безпілотники влетіли у повітряний простір Донецької області, летіли у бік Дніпропетровської та Харківської областей. Крім того, інша група дронів летіла з боку Запорізької до району Дніпропетровської та Полтавської областей.

Також у ЗСУ повідомили, що нова група "Шахедів" рухається через Запорізьку область курсом на Миколаїв.

Росіяни регулярно атакують Україну "Шахедами"

Російські війська регулярно запускають територією України ударні безпілотники типу "Шахед". В останні місяці кількість ударних дронів, якими росіяни намагаються атакувати регіони України, зросла.

Востаннє Сили оборони України "працювали" по дронах-камікадзе в ніч із 15 на 16 квітня. Тієї ночі супротивник для атаки застосував 9 дронів-камікадзе, які запускав з мису Чауда в окупованому Криму. Бойова робота з відбиття атаки тривала на території шести областей.

"Всі дев'ять "Шахедів" знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей

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