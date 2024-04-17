Війська РФ запустили по Україні "Шахеди": в яких областях повідомляють про загрозу

За даними Повітряних сил ЗСУ, ударні безпілотники влетіли у повітряний простір Донецької області, летіли у бік Дніпропетровської та Харківської областей. Крім того, інша група дронів летіла з боку Запорізької до району Дніпропетровської та Полтавської областей.

Також у ЗСУ повідомили, що нова група "Шахедів" рухається через Запорізьку область курсом на Миколаїв.