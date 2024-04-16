Сили оборони знищили усі "Шахеди", якими РФ цієї ночі атакувала Україну, - Олещук

Сили оборони України знищили у ніч проти 16 квітня усі ударні безпілотники типу "Шахед", які російські окупанти застосували для атаки по території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних Сил ЗСУ Миколи Олещука.

Генерал-лейтенант уточнив, що цієї ночі противник для атаки застосував 9 дронів-камікадзе, які запускав із мису Чауда в окупованому Криму.

Бойова робота із відбиття атаки тривала на території шести областей.

"Усі дев'ять "Шахедів" знищено мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей", - зазначив Олещук.

Подробиці роботи ППО

В Силах оборони півдня України розповіли, що напружена бойова робота сил ППО тривала близько 3 годин. В їхній операційній зоні вдалось результативно відпрацювати по 4 "Шахедах":

2 - збито в Херсонській області,

1 - в Миколаївській області,

ще 1 - у Дніпропетровській області.

"Решту баражуючих снарядів наздогнали і ліквідували наші колеги. Влучань недопущено", - зазначили в ОК "Південь".

Військові додали, що цієї ночі росіяни вкотре спрямували декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах України.

Нічна атака "Шахедами" по Україні

Раніше повідомлялося, що російські окупанти влаштували чергову атаку "Шахедів" по Україні увечері 15 квітня. Ворожі ударні безпілотники спочатку фіксували на півдні країни, але згодом повітряна тривога розширилася у на інші області.

Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони по "Шахедах" ворога вночі.

Крім того, близько третьої години ночі стало відомо про вибухи у Хмельницькій області, куди ворог направив групу дронів-камікадзе. Також повідомлялося, що вибухи могли бути пов'язані з роботою ППО у регіоні.