Войска РФ запустили по Украине "Шахеды": в каких областях сообщают об угрозе

Российские войска запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" со стороны временно оккупированных регионов сегодня вечером, 17 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным Воздушных сил ВСУ, ударные беспилотники влетели в воздушное пространство Донецкой области, летели в сторону Днепропетровской и Харьковской областей. Кроме того, другая группа дронов летела со стороны Запорожской в район Днепропетровской и Полтавской областей.
Также в ВСУ сообщили, что новая группа "Шахедов" движется через Запорожскую область курсом на Николаев.
Россияне регулярно атакуют Украину "Шахедами"
Российские войска регулярно запускают по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед". В последние месяцы количество ударных дронов, которыми россияне пытаются атаковать регионы Украины, возросло.
Последний раз Силы обороны Украины "работали" по дронам-камикадзе в ночь с 15 на 16 апреля. Той ночью противник для атаки применил 9 дронов-камикадзе, которые запускал с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Боевая работа по отражению атаки продолжалась на территории шести областей.
"Все девять "Шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей
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