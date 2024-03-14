Війська РФ запустили по Україні кілька груп "Шахедів": де оголошена тривога

Сигнали про загрозу ворожих повітряних атак залунали у низці регіонів спочатку близько першої ночі.

Як поінформували військові, був зафіксований рух групи "Шахедів" через Миколаївську область у бік Кіровоградської області.

Після цього тривога була оголошена також як на півдні та у центрі країни, так і на сході та півночі.

Як розповіли в ПС о 01:26, ворожі дрони продовжували рух через Кіровоградську область у північному напрямку.

Крім того, була зафіксована нова група ударних безпілотників окупантів, запущена із півдня, "Шахеди" росіян прямували через Херсонську область в напрямку Миколаївської області.

Оновлено о 01:55

Пізніше в Повітряних силах заявили, що ворожа атака із застосуванням "Шахедів" триває.

Дрони противника у Кіровоградській області прямують курсом на північ є загроза для Полтавської області. Також ударні безпілотники летять у Дніпропетровську область та Кіровоградську область.

Оновлено о 01:59

"Нова група "Шахедів" із південно-східного напрямку! Курс - на Дніпропетровщину!", - передали в командуванні ПС.

Жителів регіонів, де оголошена тривога, просять перебувати в укриттях та пам'ятати про правило "двох стін".

Повітряні атаки РФ по Україні

Російські окупанти практично щодня завдають по містах України повітряні удари із застосуванням як ракетного озброєння усіх типів, так із дронами-камікадзе. Так, нагадаємо, у ніч проти 12 березня інтервенти запустили "Шахеди" по Україні - у низці регіонів оголосили повітряну тривогу. Зокрема, вибухи лунали на Хмельниччині.

Як пізніше розповіли у Повітряних силах ЗСУ, російські війська вночі атакували територію України дронами типу "Шахед" та крилатою ракетою. Сили ППО знищили більшість безпілотників. Зокрема, окупанти запустили 22 "шахеди", 17 з яких було збито.

Нагадаємо також, вночі проти 13 березня російські війська атакували Суми за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед", під час повітряної тривоги в місті було чути вибухи. Один із дронів влучив у п'ятиповерховий будинок. На місці події працювали аварійно-рятувальні служби.

В ОВА повідомляли, що з-під завалів врятовано 10 осіб, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. Також повідомлялось про двох загиблих.