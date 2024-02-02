Війська РФ запустили по Україні 25 "Шахедів": У Генштабі розповіли про роботу ППО

"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 дронів типу "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що в ході бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів було знищено.

Зокрема, сили ППО збили у небі Дніпропетровської області знищили три ворожі "Шахеди".

Що кажуть ПС

Повітряні сили зазначають, що було зафіксовано пуски 24 "Шахедів" з напрямків - Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда у Криму. Удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Сили ППО збили 11 дронів, ще щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.

Нічна атака 2 лютого

Російські війська атакували територію України "Шахедами". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники летіли з південного та північного напрямків. У Кривому Розі Дніпропетровської області та Кропивницького було чути вибухи, у Кіровоградській області працювали сили ППО.

Пізніше стало відомо, що росіяни пошкодили підстанцію у Кривому Розі.

"На жаль, є пошкодження на одній із підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлено побутові та промислові споживачі", - йдеться у повідомленні "Укренерго".