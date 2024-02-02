UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ запустили по Україні 25 "Шахедів": У Генштабі розповіли про роботу ППО

Фото: сили ППО збили 11 ворожих безпілотників (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 2 лютого, атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" із кількох напрямків. У кількох областях працювали сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 дронів типу "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що в ході бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів було знищено.

Зокрема, сили ППО збили у небі Дніпропетровської області знищили три ворожі "Шахеди".

Що кажуть ПС

Повітряні сили зазначають, що було зафіксовано пуски 24 "Шахедів" з напрямків - Приморсько-Ахтарськ та мис Чауда у Криму. Удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Сили ППО збили 11 дронів, ще щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.

Нічна атака 2 лютого

Російські війська атакували територію України "Шахедами". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники летіли з південного та північного напрямків. У Кривому Розі Дніпропетровської області та Кропивницького було чути вибухи, у Кіровоградській області працювали сили ППО.

Пізніше стало відомо, що росіяни пошкодили підстанцію у Кривому Розі.

"На жаль, є пошкодження на одній із підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлено побутові та промислові споживачі", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВОВторгнення Росії до України