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Війська РФ, ймовірно, планують локальні операції по всій лінії фронту, - ISW

Субота 20 січня 2024 04:54
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Війська РФ, ймовірно, планують локальні операції по всій лінії фронту, - ISW Фото: армія РФ планує локальні операції по всій лінії фронту (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська, швидше за все, віддадуть перевагу локальним наступальним операціям по всій лінії фронту в Україні, щоб змусити ЗСУ використовувати резерви для оборонних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Низка українських спікерів повідомили про посилення наступу РФ на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках. Також деякі джерела повідомляють, що російські війська, ймовірно, готуються до більш масштабних дій на лиманському напрямку у найближчому майбутньому. Російські джерела також неодноразово визнавали наміри Росії продовжувати активні дії на всій території України.

На думку аналітиків ISW, росіянам у своїх локальних наступах, швидше за все, не доведеться досягати значних територіальних успіхів, щоби змусити Україну витрачати цінні ресурси на оборонні зусилля.

При цьому українські сили, швидше за все, не зможуть раціонально використовувати техніку та особовий склад, відбиваючи російські наступальні операції, які мають на меті перешкодити їм зробити це.

Експерти ISW зазначають, що ЗСУ ризикують витратити ресурси, які командування планувало зберегти для своїх власних контрнаступних операцій у спробах зупинити російські атаки, ймовірно, при цьому втрачаючи позиції.

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомляло, що Росія може планувати великий наступ на фронті в Україні на літо 2024 року. Не виключена повторна спроба захоплення Харкова чи Києва. Видання також із посиланням на українських військових пише, що метою настання може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше також німецьке видання Welt заявляло, що головнокомандувач ЗСУ ВалерійЗалужний планує новий контрнаступ. За даними експертів та журналістів, можливо, збираються ресурси для нових операцій у 2024 році.

При цьому керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов вважає, що перешкодою для наступальних операцій на фронті для обох сторін залишається активне застосування дронів. Також важливий чинник – це мінні поля.

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