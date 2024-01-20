Войска РФ, вероятно, планируют локальные операции по всей линии фронта, - ISW

Российские войска, скорее всего, предпочтут проводить локальные наступательные операции по всей линии фронта в Украине, чтобы заставить ВСУ использовать резервы для оборонительных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Ряд украинских спикеров сообщили об усилении наступления РФ на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях. Также некоторые источники сообщают, что российские войска, вероятно, готовятся к более масштабным действиям на Лиманском направлении в ближайшем будущем. Российские источники также неоднократно признавали намерение России продолжать активные действия на всей территории Украины.

По мнению аналитиков ISW, россиянам в своих локальных наступлениях, скорее всего, не придется достигать значительных территориальных успехов, чтобы заставить Украину тратить ценные ресурсы на оборонительные усилия.

При этом украинские силы, скорее всего, не смогут рационально использовать технику и личный состав, отражая российские наступательные операции, которые призваны помешать им сделать это.

Эксперты ISW отмечают, что ВСУ рискуют потратить ресурсы, которые командование планировало сохранить для своих собственных контрнаступательных операций в попытках остановить российские атаки, вероятно, при этом теряя позиции.

Что предшествовало

Напомним, ранее издание Financial Times сообщало, что Россия может планировать большое наступление на фронте в Украине на лето 2024 года. Не исключена повторная попытка захвата Харькова или Киева. Издание также со ссылкой на украинских военных пишет, что целью наступления может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее также немецкое издание Welt заявляло, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление. По данным экспертов и журналистов, возможно, собираются ресурсы для новых операций в 2024 году.

При этом руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что препятствием для наступательных операций на фронте для обеих сторон остается активное применение дронов. Также немаловажный фактор - это минные поля.