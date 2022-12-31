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Війська РФ втратили більше техніки та зброї, ніж мали на момент вторгнення, - Генштаб

Фото: РФ втратила більше техніки та зброї, ніж мала на момент вторгнення в Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ вже втратили в Україні більше військової техніки та озброєння, ніж їхнє угруповання мало на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"У ході бойових дій противник продовжує зазнавати величезних втрат. За основними типами озброєння та військової техніки, такими як танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, вони вже навіть перевищують кількість озброєння та військової техніки, яка була в угрупуванні противника до початку вторгнення", – зазначив Громов.

За його словами, ЗСУ знищили понад 3 тисячі танків, 6 тисяч бойових броньованих машин, 2 тисячі артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків, 270 вертольотів противника.

Бригадний генерал також уточнив, що з початку бойових дій лише угрупуванням Повітряних Сил ЗСУ всього знищено 1893 повітряні цілі, з них 187 літаків, 107 вертольотів, 678 крилатих ракет і майже тисяча БПЛА.

Нагадаємо, українські бійці завдали потужних ударів по позиціях росіян у Херсонській та Запорізькій областях, внаслідок чого ворог зазнав серйозних втрат.

До того ж, протягом 30 грудня ЗСУ відобразили 15 атак противника у Луганській та Донецькій областях.

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Війська РФВторгнення Росії до України