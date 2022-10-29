Війська РФ всю ніч гатили по Нікополю: в ОВА розповіли про наслідки

Нині поранений у лікарні, його стан – середньої тяжкості.

Крім того, у Нікополі пошкоджено 8 багатоповерхових та приватних будинків, кілька магазинів, меблеву фабрику, готель, автобусну зупинку, газопровід та електромережі.

Російські снаряди викликали пожежу на автозаправній станції та у гаражному кооперативі. Пожежні полум'я вже загасили.

Також обстріляли Марганецьку та Мирівську громади. Без постраждалих.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідала про те, як нещодавно росіяни жорстоко обстріляли Нікополь "Градами" та "Шахедами". Внаслідок атак були пошкоджені будинки, автомобілі, харчове підприємство та водопровід.

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