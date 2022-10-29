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Войска РФ всю ночь били по Никополю: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Войска РФ всю ночь били по Никополю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россияне ночью обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области, получил ранения 39-летний мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Сейчас раненый в больнице, его состояние - средней тяжести.

Кроме того, в Никополе повреждены 8 многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети.

Российские снаряды вызвали пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные пламя уже потушили.

Также обстрелам подверглись Марганецкая и Мировская громады. Без пострадавших.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как недавно россияне жестоко обстреляли Никополь "Градами" и "Шахедами". В результате атак были повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.

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Днепропетровская область