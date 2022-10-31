Війська РФ вперше з початку війни вдарили по Чернівецькій області

Російські військові вперше з початку війни завдали ракетного удару по Чернівецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

За інформацією голови ОВА, в регіоні в результаті ракетного обстрілу зафіксовано пошкодження критичної інфраструктури.

Сьогодні вранці армія РФ атакувала українські міста ракетами. Зокрема, у столиці під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько десятка вибухів. Частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони, проте деякі з них влучили в об'єкти інфраструктури.

Внаслідок атаки на Київ без світла та води залишилася частина міста. КМДА відзвітувала про початок роботи комунальних служб на місці аварій для відновлення послуг. Повітряна тривога в Києві прозвучала о 7-й ранку.

Усі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії 31 жовтня – читайте у підбірці РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.