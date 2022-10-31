Войска РФ впервые с начала войны ударили по Черновицкой области

Российские военные впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.

По информации главы ОВА, в регионе в результате ракетного обстрела щафиксировано повреждение критической инфраструктуры.

Сегодня утром армия РФ атаковала украинские города ракетами. В частности, в столице во время масштабной воздушной тревоги насчитали около десятка взрывов. Часть ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны, однако некоторые из них попали в объекты инфраструктуры.

В результате атаки на Киев без света и воды осталась часть города. КГГА отчиталась о начале работы коммунальных служб на месте аварий для возобновления услуг. Воздушная тревога в Киеве прозвучала в 7 утра.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России 31 октября – читайте в подборке РБК-Украина.

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