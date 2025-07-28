UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Війська РФ вночі вдарили по Кропивницькому: виникла пожежа, пошкоджена філармонія

Фото: війська РФ вночі вдарили по Кропивницькому (t.me/kirovogradskaODA)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 28 липня, атакували Кропивницький ударними безпілотниками. В результаті обстрілу виникла пожежа, її ліквідовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Кропивницький пережив ворожу дронову атаку. Відповідні служби працюють", - зазначив керівник Кіровоградської ОВА.

Згодом Райкович повідомив, що у місті триває ліквідація пожежі після нічної ворожої атаки. Локації обстежують відповідні служби. За попередньою інформацією  - загиблі і травмовані відсутні.

"Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Після обстеження фахівців до роботи приступлять комунальні служби і комісія, що обстежить наслідки", - додав він.

Зазначимо, що вночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів дронів-камікадзе для Кропивницького.

Нічний обстріл України 28 липня

Сьогодні вночі, 28 липня, російські війська здійснили черговий масований обстріл України з використанням ракет різних типів та дронів-камікадзе.

Так, у Києві вночі пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі кілька осіб отримали поранення, пошкоджені багатоповерхівки.

Також прогриміла серія вибухів у Кропивницькому. Окрім того, під ворожим ударом була Хмельницька область, у Старокостянтинові кілька разів за ніч лунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КропивницькийКіровоградська областьВторгнення Росії до України