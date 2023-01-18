Війська РФ вночі тричі накрили вогнем Нікопольський район: які наслідки

Російські війська вночі 18 січня тричі відкривали вогонь по Нікопольському району в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли до двох громад - Марганецьку та Червоногригорівську.
Загиблих та постраждалих немає
Пошкоджено будинки та лінії електропередач. Наслідки ще уточнюються, повідомив Резніченко.
Нагадаємо, що в ніч проти 15 січня росіяни вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - випустили понад 20 снарядів.
Раніше ми писали, що 11 січня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район і Марганець Дніпропетровської області, внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.
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