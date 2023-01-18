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Війська РФ вночі тричі накрили вогнем Нікопольський район: які наслідки

Фото: окупанти обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі 18 січня тричі відкривали вогонь по Нікопольському району в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли до двох громад - Марганецьку та Червоногригорівську.

Загиблих та постраждалих немає

Пошкоджено будинки та лінії електропередач. Наслідки ще уточнюються, повідомив Резніченко.

Внаслідок атаки пошкоджено будинки та ЛЕП / Фото: Telegram Валентина Резніченка

Нагадаємо, що в ніч проти 15 січня росіяни вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - випустили понад 20 снарядів.

Раніше ми писали, що 11 січня російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район і Марганець Дніпропетровської області, внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

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Дніпропетровська область